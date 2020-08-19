فيديو.. ببغاء فنانة شهيرة يشتمها بلفظ خارج على الهواء

19 أغسطس 2020 - 03:53 م

وضعت الإعلامية والفنانة السعودية الشهيرة لجين عمران، نفسها في موقف محرج عندما ظهرت في فيديو رفقة ببغاء في منزلها وهي تتحدث إليه، حيث شتمها بلفظ خارج أمام الجمهور.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو الذي ظهرت فيه لجين تحاول أن تنطق الطائر “كيوي” خلال الحديث الدائر بينهما، بتحية الصباح، فاجأها الأخير ليرد عليها بـ”يا حيوانة”، وهو ما أثار غضبها وضحكها في نفس الوقت، وطلبت منه مناداة شقيقيها باسل ومازن، لينهي الطائر الحديث بـ”سلام عليكم”.

وقال النشطاء، إن الببغاء غالباً يردد ما يسمعه، مرجحين أنها ربما علمته هي أو واحد من أشقائها هذه الكلمة التي بات يرددها بكثرة.