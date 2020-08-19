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السعودية.. نمر أسود يصعد الجبال غير مكترث بالتصوير

عبد القادر وحيد

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أخبار السعودية

نمر أسود

محافظة المندق

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي وثق لنمر جبلي يصعد إلى الجبال المحيطة بسد ضرك بمحافظة المندق بمنطقة الباحة في السعودية.

وبحسب الفيديو يظهر النمر وهو ينتقل من منطقة لأخرى بسهولة ثم يقفز بين المناطق، حيث أظهر النمر، وعليه الشراسة لم يبال بتصويره واستمر بمرونة عالية في صعود الجبل.

وقام الشخص الذي وثق الفيديو بالتقاطه من بُعد، خوفا من أن يتعرض لأذى خاصة وأن هذه النوعية من النمور معروفة بشراستها ضد البشر. 

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