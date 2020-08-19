أسماء حكام مباراة الإسماعيلى ودجلة بالدورى

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السجن 3 سنوات لـ كمسري القطار المتهم فى قضية ضحية "التذكرة"
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مباراة كرة قدم للعراة احتجاجا على الاستغلال التجاري
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