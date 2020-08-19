السجن 3 سنوات لـ كمسري القطار المتهم فى قضية ضحية "التذكرة"

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قضايا وحوادث

محمد عيد
محمد عيد

متابعات- الدويني فولي

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أصدر المستشار محمد على سكيكر رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية اليوم حكما قضائيا بالسجن3 سنوات مع الشغل والنفاذ في محاكم "مجدي إ. ح"، رئيس قطار طنطا رقم 934 الإسكندرية -الأقصر، المتهم في قضية وفاة الراكب "محمد عيد"، وإصابة زميله "أحمد سمير" عقب  قفزهما من القطار بنطاق دفرة بطنطا لعدم دفعهما ثمن التذكرة، والمعروفة إعلاميا بـ"ضحية التذكرة".
وكانت هيئة المحكمة للدائرة الثالثة بجنايات طنطا، قد قررت تأجيل رابع جلسات القضية للموعد المذكور المتقدم، للاستماع لباقي الشهود الإثبات بناء على طلب دفاع المتهم.

وكانت مباحث السكة الحديد بطنطا ضبطت كمسري القطار القادم من الإسكندرية لمدينة طنطا رقم 934، بعد أن أجبر راكبين من الباعة الجائلين، علي إلقاء نفسيهما من القطار أثناء سيره بسرعة كبيرة لعدم دفعهما الأجرة أو تحملهما تذاكر بالغرامة، مما تسبب في مصرع أحدهما.

وكان اللواء خالد موسى، مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا تلقي إخطارًا من العقيد محمود مبروك، رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا حينا ذاك، ببلاغ ركاب القطار القادم من إسكندرية إلي مدينة طنطا بقيام كمسرى القطار المذكور بإجبار راكبين على إلقاء نفسيهما من القطار لعدم وجود أموال معهما لدفع الأجرة، وعدم وجود تذاكر معهم وذلك بنطاق دفرة التابعة لمركز طنطا وتم ضبطه وتسليمه لمركز طنطا.

 تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى نيابة مركز طنطا التي أصدرت قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ثم التجديد له، ثم صدر قرار من النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة التسبب في جرح أفضى إلى الموت وجريمة الجرح العمدي.

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