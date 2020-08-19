رئيس الوزراء يهنئ الأمة العربية والإسلامية برأس السنة الهجرية

19 أغسطس 2020 - 01:42 م

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة لأعضاء الحكومة، وللشعب المصري؛ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعيا الله أن يكون عام خير وسلام على جميع شعوب الأمتين العربية والإسلامية.









وجاء ذلك ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المطروحة على أجندة الاجتماع.









وقبل بدء الجلسة، حرص الوزراء على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية عند دخول قاعة الاجتماع، وخاصة ارتداء الكمامات، واستعمال المطهرات الكحولية، بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة.















