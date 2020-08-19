مباراة كرة قدم للعراة احتجاجا على الاستغلال التجاري

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قام أحد الفنانين الألمان، بتنظيم مباراة كرة القدم، مختلفة ومثيرة للجدل حيث خاض لاعبو الفريقين الـ 22 المباراة بدون ملابس، اعتراضا على حال كرة القدم، بحسب منظم المباراة.

ونفذ الفنان الألماني جيرت شتارتشيفسكي فكرته المبتكرة، لتسليط الضوء على الاستغلال التجاري المسيطر على أحوال كرة القدم في الوقت الحالي.

وشارك اللاعبون عراة في بلدة "أور إركينشفيك" الألمانية، ظنا منه أن ذلك يعبر عن الأصالة التي تفتقدها الرياضة في الوقت الحالي.

وتحدث جيرت شتارتشيفسكي لـ"دويتشه فيلله" الألمانية، قائلا إن نظام كرة القدم الحالي مريض، لذا قرر أن يتعرى الجميع في مباراة لكرة القدم، مشيرا إلى أنه قام بتنفيذ فكرته لضرب مثال على التنوع والطبيعة، مشددا أنه يرفض الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها والمثل العليا الزائفة للجمال بحسب تصريحاته.


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