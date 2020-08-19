  • الأربعاء 19 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر06:48 م
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس السيسي

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا

الأوقاف

رسميًا.. الأوقاف تعلن عودة صلاة الجمعة

وزير الأوقاف

الأوقاف تعلن عودة صلاة الجمعة بالمساجد

امرأة تعود إلى الحياة بعد بقائها ليلة داخل المشرحة (القصة كاملة)

امرأة تعود إلى الحياة بعد بقائها ليلة داخل المشرحة (القصة كاملة)

المتحدث باسم الخارجية السودانية

بسبب إسرائيل..إقالة المتحدث باسم الخارجية السودانية

وزير خارجية السعودية

3 شروط.. السعودية تحسم أمر التطبيع مع إسرائيل

اجتماع السيسي مع قادة القوات المسلحة

الرئيس يوجه قادة الجيش بالاستعداد لأقصى درجات القتال

اليوتيوبر البريطاني يعلن اسلامه

يوتيوبر شهير يعلن اعتناقه الإسلام ويكشف السبب

الملك سلمان

أول ظهور للملك سلمان بعد تعافيه ويصدر 8 قرارات

محمد عيد

السجن 3 سنوات لـ كمسري القطار المتهم فى قضية ضحية "التذكرة"

تركي الحمد لـ بن سلمان: طبع مع إسرائيل غضب العرب "زوبعة فنجان"

الحياة السياسية

تركي الحمد لبن سلمان: طبع مع إسرائيل غضب العرب "زوبعة فنجان"
تركي الحمد لبن سلمان: طبع مع إسرائيل غضب العرب "زوبعة فنجان"

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

في زمن العفن.. تركي الحمد: بن سلمان وبن زايد أنقى البشر

#

تركي الحمد: إسرائيل من النيل إلى الفرات" خرافة توراتية"

#

تركي الحمد: لهذه الأسباب تشن قطر وتركيا حملتها ضد بن سلمان

#

تركي آل الشيخ ينشر فيديو نادرا للأمير محمد بن سلمان في طفولته

السعودية

العرب

أخبار السعودية

التطبيع

بن سلمان

طالب الكاتب السعودي تركي الحمد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتطبيع مع إسرائيل.

وقال الحمد في تدوينة له على حسابه في تويتر :" ولو كنت مكان السعودية، لطبعت منذ اليوم.ملومة هكذا وهكذا،كالشعير،ماكاول مذموم..".

ووجه رسالة لولي العهد السعودي قائلا :"سيدي سمو الأمير محمد،طبع، فكل غضب العرب زوبعة في فنجان.. تهودت القدس، فماذا فعلوا،لا شيء..هم لا يريدون حل القضية..هم يريدون استمرار المظلومية والنوح على الهيكل.صدقني، هم وشيعة حزب الله لا يستحقون الاحترام".

جاء هذا في رده على صحفي بالإندبندنت، الذي كتب :" فليس من المعقول أن من واجه كل هذه التحديات أن يرد قراره السيادي في التطبيع مع إسرائيل هو خشيته من شعارات وحرق أعلام وتغريدات، إنما هي حسابات تتعلق بأمنها القومي ومصالحها ومصالح المنطقة، البعض يردد أن السعودية تريد التطبيع لكنها تخشى ردة الفعل! عذرًا أي فعل أكثر مما تتصدى له الآن؟".

كما استنكر الحمد حالة العرب تجاه القضية الفلسطينية قائلا :" مقولات أعجبتني .. من طرائف العرب، أنهم يقتلون بعضهم بالسلاح، ويقاتلون إسرائيل بالدعاء .. كلما تقدمنا بالعمر، ضعف البصر، واتضحت الرؤية .. للذين يحبونك، لا داعي للشرح. للذين يكرهونك، لا فائدة من الشرح .. إن لم يعجبك مكانك فقم بتغييره، أنت لست شجرة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

رحم مصر.. هل عقم أم انقطعت عنه دورة الحياة؟!

فراج إسماعيل

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» صور وفيديو.. طفل عمره 4أعوام يسقط من الطابق الـ 18
» دراسة: جسم المرأة يختار الحيوان المنوي المناسب لإنجاب أطفال أصحاء
» فيديو مروع.. يعتدي بوحشية على امرأة مسنة أثناء سرقة حقيبتها
» إصابات كورونا في السعودية تتخطى 300 ألف
» الحكومة تضع الخطة النهائية لعودة الطلاب إلى المدارس
» السعودية.. نمر أسود يصعد الجبال غير مكترث بالتصوير
» فيديو صادم.. ببغاء لجين عمر يشتمها :"يا حيوانة"
» "ميدو" يطالب بفرض ضرائب على عقود اللاعبين
» برشلونة يعلن "كومان" مديرا فنيا حتى 2022
» رسميا.. بايدن منافسا لترامب على الرئاسة
» إعفاء المتحدث باسم الخارجية السودانية من منصبه

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:08 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة