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تركي الحمد لبن سلمان: طبع مع إسرائيل غضب العرب "زوبعة فنجان"

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تركي الحمد لبن سلمان: طبع مع إسرائيل غضب العرب "زوبعة فنجان"

الحياة السياسية

تركي الحمد لبن سلمان: طبع مع إسرائيل غضب العرب "زوبعة فنجان"
تركي الحمد لبن سلمان: طبع مع إسرائيل غضب العرب "زوبعة فنجان"

عبد القادر وحيد

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السعودية

العرب

أخبار السعودية

التطبيع

بن سلمان

طالب الكاتب السعودي تركي الحمد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتطبيع مع إسرائيل.

وقال الحمد في تدوينة له على حسابه في تويتر :" ولو كنت مكان السعودية، لطبعت منذ اليوم.ملومة هكذا وهكذا،كالشعير،ماكاول مذموم..".

ووجه رسالة لولي العهد السعودي قائلا :"سيدي سمو الأمير محمد،طبع، فكل غضب العرب زوبعة في فنجان.. تهودت القدس، فماذا فعلوا،لا شيء..هم لا يريدون حل القضية..هم يريدون استمرار المظلومية والنوح على الهيكل.صدقني، هم وشيعة حزب الله لا يستحقون الاحترام".

جاء هذا في رده على صحفي بالإندبندنت، الذي كتب :" فليس من المعقول أن من واجه كل هذه التحديات أن يرد قراره السيادي في التطبيع مع إسرائيل هو خشيته من شعارات وحرق أعلام وتغريدات، إنما هي حسابات تتعلق بأمنها القومي ومصالحها ومصالح المنطقة، البعض يردد أن السعودية تريد التطبيع لكنها تخشى ردة الفعل! عذرًا أي فعل أكثر مما تتصدى له الآن؟".

كما استنكر الحمد حالة العرب تجاه القضية الفلسطينية قائلا :" مقولات أعجبتني .. من طرائف العرب، أنهم يقتلون بعضهم بالسلاح، ويقاتلون إسرائيل بالدعاء .. كلما تقدمنا بالعمر، ضعف البصر، واتضحت الرؤية .. للذين يحبونك، لا داعي للشرح. للذين يكرهونك، لا فائدة من الشرح .. إن لم يعجبك مكانك فقم بتغييره، أنت لست شجرة".


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