"ميدو" يطالب بفرض ضرائب على عقود اللاعبين

19 أغسطس 2020 - 12:55 م

طالب أحمد حسام "ميدو" نجم منتخب مصر السابق، باستفادة الدولة من تعاقدات اللاعبين.

وقال "ميدو" خلال برنامجه على قناة "النهار" "أي لاعب كان يأخذ أكثر من مليون يورو في فرنسا بيتطبق عليه ضرائب 75%".

وأضاف "أتمنى تفعيل قرار البرلمان في الكرة المصرية بأن أي لاعب عقده أعلى من 20 مليون يتم أخذ ضرائب منه أكثر من 50 و60%".

وتابع "من اللازم أن تستفيد الدولة من هذه الأرقام، وترد الأموال للمواطن (الغلبان) في تطوير حياته".

‏وواصل "باريس سان جيرمان أعطى زلاتان 20 مليون يورو في الموسم، سدد أمام ذلك للدولة 15 مليونا، وكذلك مع أي لاعب".

ووجه ميدو رسالته لإدارات الأندية "تريد أن تزيد عقود لاعبيك، هذا شأنك، لكن من الضروري أن تستفيد الدولة من هذه الأرقام".

‏وأتم "‏لا يوجد لاعب في المغرب عقده أكبر من 250 ألف دولار (5-6 مليون جنيه)، علي الرغم من ذلك هناك 3 أندية مغربية في نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية هذا الموسم".