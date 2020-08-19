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بيل جيتس: كورونا سينتهي في هذا الموعد مخلفا هذه الكارثة
بيل جيتس: كورونا سينتهي في هذا الموعد مخلفا هذه الكارثة

عبد القادر وحيد- وكالات

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الأزمة

الدول الغنية

بيل جيتس

كورونا

نهاية 2020

نقلت وكالة بلومبرج عن الملياردير الأمريكي بيل جيتس أمس الثلاثاء، تصريحه عن موعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد،، منوها أنها ستنتهي خلال النصف الأول من عام 2021 بالنسبة للدول الغنية، وانتهاء الأزمة بحلول نهاية 2022.

وأضاف بيل جيتس أن العالم سيشهد ملايين الوفيات قبل انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد، منوها أن معظم هذه الوفيات لن يكون سببها المرض نفسه، ولكن بسبب الضغط الإضافي على أنظمة الرعاية الصحية والانهيار الاقتصادى الذي تشهده الكثير من الدول.

ونوه الملياردير الأمريكي أن العلاجات المقترحة لفيروس كورونا المستجد ستعمل على خفض معدلات الوفاة بالفيروس، لكن النهاية الحقيقية لكوفيد-19 ستأتي من انتشار العدوى الطبيعية واكتشاف لقاح يمنحنا مناعة القطيع.

كما أوضح بيل جيتس أيضا في مقابلة مع موقع وايرد: أنا أشعر أنه بالنسبة للعالم الغني، سنكون قادرين إلى حد كبير على القضاء على هذا أزمة كورونا بحلول نهاية عام 2021، وبالنسبة للعالم بأسره بحلول نهاية عام 2022.

وتابع قائلا : علينا أن لا ننسى أن هناك أضرارا اقتصادية وديون بقيمة تريليونات الدولارات.

يذكر أن بيل جيتس قد تنبأ بتفشي فيروس قاتل في العام 2015، في فيديو انتشر بشكل كبير بعد تفشي الوباء.

كما أن تصريحاته طوال جائحة فيروس كورونا المستجد، تتصدر عناوين الصحف والمواقع الإخبارية، لجهوده في مكافحة الوباء.


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