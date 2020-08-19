مفاجآت جديدة يكشفها شوبير فى رحيل رمضان صبحى

19 أغسطس 2020 - 12:33 م

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل جديدة في أزمة رحيل رمضان صبحي عن صفوف الأهلي.

وقال "شوبير"، في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت": "تحدثت مع رمضان بشأن أزمة رحيله عن الأهلي، وقال لي إنه غاضب من تعاقد الأهلي مع حسين الشحات وطاهر محمد طاهر بأرقام خيالية، رديت عليه وقلت له (وأنت مالك؟)".

وتابع: "رمضان اتصل على الكابتن محمود الخطيب لإبلاغه برغبته في الرحيل إلى بيراميدز، لكنه لم يرد عليه، فاتصل بأمير توفيق مدير التعاقدات وقال له أنا خلصت في بيراميدز بنسبة 80 %".

وأضاف: "رمضان قال لي أيضًا، أنه حزين من موقف نادر شوقي وكيل أعماله السابق، بعد تعمده رفض عروض جيدة له، بسبب علاقته الجيدة مع الأهلي".