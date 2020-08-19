الصحة العالمية تزف بشرى بشأن لقاح كورونا

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الحكومة

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مصطفى مدبولى

قالت الدكتورة نادية طلب، المستشارة الإقليمية للمناعة والأمراض التى يمكن توقيها باللقاحات بمنظمة الصحة العالمية، إنه يوجد نوعان من الدول ذات الدخل الأدني وسيتم توفير لقاح كورونا  لها دون مقابل أو بمقابل سيط نسبيًا، أما الدول ذات الدخل المرتفع سيتم المساهمة معها في التمويل، وسيتم الحصول على لقاح فيروس كورونا، من قبل منظمة الصحة العالمية.
وأكدت طلب، أن المنظمة ستوفر ذلك من قبل مرفق اللقاح العالمي، والذي تواصل مع 80 دولة ذات الدخل الأعلى، ومع 92 ذات دخل منخفض في هذا الشأن.

وأوضحت طلب، أن لقاح مرفق اللقاح العالمي، سيتميز بقله سعره والكميات الوفيرة منه، مضيفة أن الاتفاقيات الثنائية لن توفر ذلك.




وأضافت أن جميع اللقاحات المتعلقة بالوقاية من كورونا لاتزال فى طور التجارب ولم تصل للمرحلة النهائية.


واوضحت ان هناك لقاحات نتائجها المبدئية مبشرة، نتوقع توفير لقاح لكورونا في نهاية العام الجارى وبالتحديد مع اول 3 شهور من العام المقبل.

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