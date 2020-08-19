موجة غضب.. تشويه تمثال الرئيس السادات بالمنوفية

19 أغسطس 2020 - 12:11 م

تسببت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في حالة من الغضب بين أهالي المنوفية.

وكانت صور لتمثال الرئيس الراحل محمد أنور السادات قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى تظهره باللونين الأخضر والأسود ومشوه الملامح، بعد خضوعه للترميم.

من جانبه أكد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، أنه سيتم الاستعانة بالمتخصصين لخروج التمثال بما يليق بمكانة الرئيس السادات، والتطوير في أفضل صورة.

وأضاف أحمد فوزي، مدير مديرية الثقافة، أن ما حدث في تمثال الرئيس السادات في شبين الكوم عبث بتراث المحافظة، وثقافة المنوفية لم تشارك فيه ولم يتم أخذ رأيها.