» برشلونة يعلن "كومان" مديرا فنيا حتى 2022

19 أغسطس 2020 - 12:00 م

أعلن نادي برشلونة الإسباني، تولي الهولندي رونالد كومان، القيادة الفنية للفريق الكتالوني، خلفا للإسباني كيكي سيتين، الذي تمت إقالته بشكل رسمي، بعد الخسارة المذلة أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 2-8 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

وكشف الموقع الرسمي للنادي الكتالوني، أن رونالد كومان أصبح مديرا فنيا لبرشلونة خلفا لكيكي سيتين، موضحا أن عقده حتى 30 يونيو 2022، وسيتم تقديمه الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت إسبانيا.