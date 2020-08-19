الأهلى يبدأ الاستعداد لمباراة القمة

19 أغسطس 2020 - 11:30 ص

يبدأ فريق الأهلى فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء، الاستعداد لمباراة الزمالك المقرر لها السبت المقبل بعد الراحة التى حصل عليها الفريق تعأمس عقب مباراة أسوان مساء الاثنين فى الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.

وأبدى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى ارتياحه لفوز فريقه على أسوان بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتها باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز

وعن كثرة الإصابات بالأهلي، قال المدرب السويسري: هذه هي كرة القدم ..لا توجد أسباب معينة.. طالما تلعب كرة القدم.. مُعرض لأن تتلقي إصابات بشكل مُستمر في ظل وجود كرات مشتركة والتحامات، وهو ما يمكن أن يحدث في أي مباراة أو مران، وأعتقد أنه أمر معتاد في كرة القدم.