» رسميا.. بايدن منافسا لترامب على الرئاسة

رشح الحزب الديمقراطي رسميا خلال مؤتمره العام، نائب الرئيس السابق، جو بايدن لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية، ومنافسة الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وحصل بايدن على أكبر عدد من أصوات الوفود الحزبية من ولايات وأقاليم البلاد خلال مؤتمر الحزب العام الذي انعقد بشكل افتراضي بسبب وباء الفيروس التاجي.

وحصل بايدن على أكبر عدد من أصوات الوفود الحزبية من ولايات وأقاليم البلاد خلال مؤتمر الحزب العام الذي انعقد بشكل افتراضي بسبب وباء الفيروس التاجي.

وبالمناسبة، أكد الرئيسان الأمريكيان السابقان، بيل كلينتون وجيمي كارتر، أن بايدن لديه الخبرة والنزاهة لاستعادة أمريكا التي دمرها الوباء

وبالمناسبة، أكد الرئيسان الأمريكيان السابقان، بيل كلينتون وجيمي كارتر، أن بايدن لديه الخبرة والنزاهة لاستعادة أمريكا التي دمرها الوباء