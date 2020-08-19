» تشعل مواقع التواصل بـ" الرجالة زي الجاتوه.. لازم يدلعوا"

19 أغسطس 2020 - 11:09 ص

تصدرت فاطمة الزهراء سمير، محركات البحث على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك عقب انتشار آخر مقطع فيديو لها، وهي تتحدث عن الجنس الآخر كعادتها.

ووجهت الزهراء بعض النصائح للفتيات اللاتي تتحامل على الرجال، حيث نشرت عبر حسابها على إنستجرام، مقطع فيديو ، موجهة نصيحة الفتيات بالرقة في التعامل، وأن يبادرن بالاهتمام بالرجل.

وقالت الزهراء : "الرجالة دول معمولين عشان يتدلعوا، الدلع للرجال مش للبنات، دلعيه عشان يدلعك".

وتابعت خلال مقطع الفيديو: "الرجالة حاجة حلوة زي الجاتوه، ولا المانجا الساقعة لازم تهتمي بيه عشان يهتم بيكي".

واختتمت حديثه قائلة: "لو صاحبتك قالت لك العكس يبقى بتوقع بينكم وعاوزة تاخده منك".

وأثار مقطع الفيديو حالة جدل واسعة بين موافقة الرجال لها، وانتقاد وسخرية من قبل الفتيات.

يذكر أن فاطمة الزهراء، بحسب ما رصدته " هن" قد قدمت العديد من البرامج على الإذاعات الإليكترونية التي تبث على الانترنت.

كما أنها تعمل في مجال الدعاية، حيث تعمل كـ بلوجر، لديها أكثر من 36 ألف متابع على إنستجرام.