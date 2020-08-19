«الدراويش» يبحث تصحيح المسار أمام دجلة

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تختتم اليوم منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري العام حيث يواجه الإسماعيلى نظيره وادى دجلة مع دقات الثامنة مساء على استاد الإسماعيلية في مواجهة مثيرة تشهد الظهور الأول للدراويش بعد فترة توقف طويلة منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا لاسيما بعدما انسحب المصرى البورسعيدى من مواجهة الفريق الأصفر في الجولة الماضية بسبب إصابات كورونا في صفوفه ويقرر اتحاد الكرة إعادة المباراة في وقت لاحق.

ويحتل الاسماعيلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة، فيما يحتل وادى دجلة المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة.


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