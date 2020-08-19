ما كشفته الكاميرات عن هروب شاب من شقة عشيقته بإمبابة

19 أغسطس 2020 - 10:55 ص

كشفت الجهات الأمنية والقضائية تفاصيل إصابة لص قفز من شباك شقة عشيقته بالطابق السابع بمنطقة إمبابة، هروبا من الزوج.

وعقب طلب جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، بدأت فى استجواب المتهم، حيث تحفظت القوات على الزوجة، لمواجهتها بأقوال الزوج.

كما قامت القوات بإفراغ الكاميرات القريبة من محل الواقعة، التى رصدت صورا للعشيق، أثناء وقوفه فى شباك الحمام "شبه عار".

ووثقت الكاميرات أيضا العشيق وهو يرتدي ملابسه ويقفز من الطابق السابع، خوفا من إمساك الزوج.

وأضافت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التى جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن سيدة كانت على علاقة غير شرعية بجارها بمنطقة إمبابة، وكان يتردد عليها داخل شقتها.

وأوضحت أنه عند عودة الزوج من عمله فجأة، وعقب دخول الشقة شاهد زوجته تمارس الجنس مع عشيقها الشاب - جارهما- فحاول الإمساك بهما، إلا أن العشيق توجه إلى شباك الحمام وقفز من الطابق السابع، حيث سقط على "تندة".

وتابعت أن الأهالي تمكنوا من ضبطه مصابا عقب سقوطه، فيما أبلغ الزوج عن زوجته وعشيقها، وتم التحفظ عليهما وإحالتهما للجهات المختصة.

وكانت البداية عندما تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغا بضبط لص قفز من شباك الحمام بالدور السابع بشارع سعد زغلول، وبالانتقال تبين أن المصاب 37 سنة، عاطل، مقيم بالعقار المجاور للعقار محل البلاغ.

وعقب إجراء التحريات التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، تبين أن المتهم على علاقة غير شرعية بسيدة متزوجة 32 سنة، ربة منزل، وحال تواجدهما فوجئا بحضور الزوج، 36 سنة، صاحب "نصبة شاي" والذي كسر باب الشقة عليهما، وشاهد زوجته بملابس نوم ساخنة، والمتهم يقوم بالقفز من شباك الحمام.