محمود متولي يجري جراحة الرباط الصليبي

19 أغسطس 2020 - 10:42 ص

يجري محمود متولي، مدافع فريق الأهلي، جراحة الرباط الصليبي اليوم، بمعرفة الدكتور أحمد عبد العزيز، بعد أن أكدت الأشعة إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي، أثناء مشاركته في مباراة أسوان.

وخضع اللاعب لفحوصات طبية وأشعة، وتم عرض الأمر على الدكتور أحمد عبد العزيز، الذي أكد حاجته إلى الجراحة.

وطلب متولي من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، أن يجري العملية الجراحية الدكتور أحمد عبد العزيز، بدلًا من السفر للخارج، لثقته والجميع في خبراته العالمية في مثل هذه الجراحات.