» أول تعليق للسعودي على فيديو امتطائه ظهر الحوت

19 أغسطس 2020 - 10:30 ص

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لمواطن سعودي على متن مركب يحاول الاقتراب من حوت قرشي، قبل أن يقفز على ظهره ليتحرك به الحوت ويواصلان السباحة معا.

وعقب انتشار مقطع الفيديو قال زاكي سويلم الصبحي "أبو وديع" أنه لم يكن يتوقع أن الفيديو الذي وثقه صديقه سيحظى برواج كبير على الإنترنت.

وذكرت صحيفة "عاجل" السعودية، عن أبو وديع قوله :" إن مقطع الفيديو لم يكن تحديا وكان هو وأصدقائه في رحلة صيد، وعلق الحوت في أسلاك الصيد مما حدا بهم للنزول عليه لفك الأسلاك العالقة فيه".

وأوضح أن هذا الحوت اعتاد دائما اللعب مع قوارب الصيد ويسبح بالقرب منها.

وتابع أبو وديع: "لم يكن يخشى من أي ردة فعل من قبل الحوت عندما قفز على ظهره، وأن الحوت أليف مثل الدولفي، مؤكدا أننا لا يمكن أن نضره، بل نهتم برعايته خاصة من الأحبال التي تعلق به، حيث نقوم بفكها.