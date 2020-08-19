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بلدة بلبنان تصف قاتل الحريري بـ" المقاوم"

الحياة السياسية

بلدة بلبنان تصف قاتل الحريري بـ" المقاوم"
بلدة بلبنان تصف قاتل الحريري بـ" المقاوم"

عبد القادر وحيد

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لبنان

لافتة

المقاوم

الحرير

بلدة حاروف

عقب إدانة المحكمة الخاصة بلبنان  لعدد من قيادات حزب الله اللبناني بأنهم وراء اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، رفع مناصرو حزب الله في بلدة حاروف اللبنانية، لافتة أثارت غضب اللبنانيين.

وكتب مناصرو حزب الله على اللافتة: "أبناء بلدة حاروف يفتخرون بابنهم المقاوم الحاج سليم عياش".

كما تم تعليق اللافتة إلى جانب علم حزب الله وحركة أمل، ما أثار استنكار وغضب عدد كبير من اللبنانيين.

وكانت المحكمة الخاصة بلبنان قضت، أمس الثلاثاء، بإدانة سليم عياش، العضو في حزب الله، بخمس تهم ترتبط بجريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري.

وذكرت لائحة الادعاء أن عياش هو مسؤول عسكري في حزب الله، قاد عملية الاغتيال، وأنه المسؤول عن الخلية التي نفذت عملية الاغتيال وشارك شخصيا في التنفيذ.

كما كشفت المحكمة أن وراء مقتل رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق، انتحاري يقود آلية من نوع ميتسوبيشي استهدف موكبه.

وأضافت المحكمة، أنه تمت مراقبة الحريري بشدة قبل اغتياله، مؤكدة أن اغتيال الحريري عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية، منوهة أن التحريات اعتمدت على "داتا للاتصالات" للوصول إلى المتهمين باغتيال الحريري.


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