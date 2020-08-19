» صورة طبق الأصل.. ظهور نادر لأحفاد كمال الشناوي

19 أغسطس 2020 - 09:59 ص

نشر الفنان عمر الشناوي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له برفقة شقيقته إيمي الشناوي، ليعد هذا ظهور نادر لها.

وظهر الشقيقان على الشاطئ، والبحر مرتدين ملابس صيفية، حيث علق عمر على الصورة، قائلا : "مع أختي الرائعة".

ويعتبر هذا الظهور لشقيقة عمر الشناوي نادرا، نظرا لأنها لا تعمل في المجال الفني.

جمهور عمر الشناوي ومحبوه تفاعلوا، معه عبر الإعجابات والتعليقات، حيث كتب أحدهم: "فولة واتقسمت نصين".. و"انتوا الاتنين نسخة من بعض ونسخة من الفنان الكبير"، .. و"صورة طبق الأصل"، و"ربنا يخليكم لبعض".

وكان آخر أعمال الفنان عمر الشناوي، في رمضان الماضي 2020 في عرض مسلسل "فرصة تانية".