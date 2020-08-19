تدوينة مثيرة لداعية سعودي عن نصيحة ولي الأمر

19 أغسطس 2020 - 09:50 ص

قال الداعية السعودي ماهر بن ظافر القحطاني إنه من السنة النبوية أن توجه النصيحة سرا إلى ولي الأمر الشرعي.

وأضاف على حسابه في تويتر : "ففي الحديث: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية وليأخذ بيده وليسر إليه فإن قبل منه وإلا فقد أدى الذي عليه".

وتساءل الداعية السعودي :" فإذا كنت تجلّ السنة وتظلم فما الحيلة معك .. لا يلتفت لمثلك وأعرض عن الجاهلين".

وكان وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد دكتور عبد اللطيف آل الشيخ قد كتب على تويتر :" الظلم الظلم الظلم من أبشع أنواع التسلط وأشد وأقذر وسيلة للايذاء ، محرم و مجرم من الرحمن ، ومحذرة من عواقبه جميع الشرائع ، والظلم خصلة ذميمة تجمع المخلوقات على كراهيته ، ولا يمارسه أو يرضى به عاقل ، ولا يفعله من يخاف الله ويتقيه".

ليوجه إليه أحد مكتابعيه : يادكتور تفريق الناس وتخوينهم ووصمهم بالحزبية بلادليل وتخوينهم يعد جريمة في حق الشخص وتفريق للحمة البلد خصوصا إذاحدد شخصا بعينه وسمعنا أن أناس فضلاء فصلوا وأوقفو امن الخطابة والدعوة بتهم مجانبة للصواب أليس هذا من الظلم من الناقل لمعاليكم بدون تثبت وبينة مع معرفتنا لهم بحبهم للخير والوطن".

ودافع الداعية السعودي بن ظافر القحطاني عن آل الشيخ قائلا :" لا تخاف صاحب المعالي لايفوته باب التثبت وإلا فكيف عشنا من بعده أرقى العصور أمنا فكريا وأمانا بعد القرون المفضلة بشهادة أهل الإنصاف.. أسأله سبحانه أن يوفقك لأن تعرف الفضل لأهله وتكون منهم وتشكر معاليه على جهوده والتي يتابعها ولاة الأمور وأهل العدل والأنصاف ولا يعرف فضل مثله إلا صاحب فضل".