» مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم الأربعاء، عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزهم مباراة ليون الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني، في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونخ X ليون - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 1
الدوري المصري
الإسماعيلي X وادي دجلة - 08:00 مساءً -أون تايم سبورتس.
الدوري السعودي
الفتح X الاتفاق - 05:50 مساءً - القناة الرياضية السعودية 3.
الفيصلي X الاتحاد - 06:05 مساءً - القناة الرياضية السعودية 1.
أبها X الحزم - 06:10 مساءً - القناة الرياضية السعودية 4.
الرائد X الشباب - 05:50 مساءً - القناة الرياضية السعودية 2.
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