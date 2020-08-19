القرني: امحوا الخطيئة

19 أغسطس 2020 - 09:42 ص

طالب الداعية السعودي عائض القرني متابعيه بالتزام الاستغفار وتطهير النفس، لأن الاستغفار هو حياة وأمل، بحسب قولة.

وأضاف القرني على حسابه في تويتر :" غسل للنفس من أوضارها، وتنظيف للروح من أدرانها، وطلب العفو من الباري، والتوسّل في إقالة العثرة، وغفران الزلّة، ومحو الخطيئة، الاستغفار هو حياة الأمل والرجاء، وعودة التفاؤل برحمة رب الأرض والسماء، «أستغفِرُ اللهَ العظيم الذي لا إله إلا هو الحَيَّ القيومَ وأتوبُ إلي".

وتابع القرني في نصائحه لمتابعيه: ارض بالقضاء والمقدور، وفوّض أمرك إلى الغفور الشكور، واعلم أن ما أصابك هو أمر لابد منه مكتوب عليك ، وأنه من أعظم ما يرفع درجتك عند ربك سبحانه إذا رضيت وصبرت، فالصبر جنّة العابدين، وطوق نجاة المُتّقين، وساحل أمان أولياء الله الصالحين" .

واستطرد قائلا : "لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له المُلك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير"، ردّد هذا الذكر 100 مرة، لتسعد بهذه الجوائز: عتق 10 رقاب، كتابة 100 حسنة، تكفير 100 سيئة،حرزاً من الشيطان حتى تمسي، يأت أحد بأفضل مما جئت به إلّا من زاد عليك.