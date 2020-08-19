استقرار أسعار الدولار في مستهل التعاملات الصباحية

19 أغسطس 2020 - 09:34 ص

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء.

ووصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 15.87 جنيه للشراء و15.97 جنيه للبيع.

وفي بنوك " الأهلي المصري ، بنك مصر،البركة، اتش اس بي سي، الاستثمار العربي، المصرف المتحد، وبنك الإسكندرية" وصل سعر الدولار نحو 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الدولار في بنوك "مصر إيران للتنمية، التعمير والإسكان، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، عودة، الكويت الوطني، قناة السويس" نحو 15.89 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع.