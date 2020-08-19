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ما لا تعرفه عن زيجات المطربة شادية .. هذا الفنان هرب منها قبل الزفاف

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شادية
شادية

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فريد الاطرش

شادية

كشف الكاتب الصحفي المصري طاهر البهي بعض القصص الحزينة في حياة المطربة الراحلة شادية .

وقال البهي في فيديو عبر يوتيوب إن شادية تعرضت للكثير من الصدمات ، أبرزها اتفاقها مع المطرب الراحل فريد الأطرش على الزواج وبعد الترتيبات اللازمة للزفاف فوجئت بسفر الأطرش إلى فرنسا مما سبب لها صدمة كبيرة .

وأضاف البهي أن شادية في أعقاب هذه الصدمة تزوجت من مهندس ليعود الأطرش يجدها زوجة لشخص آخر.

وأشار البهي إلى أن شادية تزوجت من الفنان عماد حمدي الذي كان يكبرها بسنوات وأدت غيرته لفشل الزواج وقد اتصلت شادية بزوجة عماد حمدي الأخرى وطلبت منها الصفح والسماح على زواجها من زوجها.

وأشار البهي إلى أن شادية تزوجت أيضا من الفنان صلاح ذو الفقار وفقدت طفلين خلال زيجتها من حمدي و ذو الفقار مما جعلها تقرر إسعاد الأطفال الفقراء.

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