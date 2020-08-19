» تعرف على العمر الحقيقي لـ رزان مغربي .. وديانة زوجها

19 أغسطس 2020 - 06:56 ص

تحتل اليوم الإعلامية رزان مغربي بعيد ميلادها وسط تساؤلات من الجمهور عن عمرها الحقيقي.



رزان مغربي من مواليد 19 أغسطس أي أنها تحتفل بعيد ميلادها رقم 47 .



قدمت رزان العديد من البرامج التلفزيونية المشهورة مثل "لعبة الحياة" و "أغلب السقا" وغيرها.



أصدرت ألبوما غنائيا واحدًا عام 2008 مع شركة بلاتينيوم ريكوردز ، ولم تصدر ألبومات أخرى .



تزوجت من شخص مصري لم يكن مسلما ، وقالت والدتها في تصريحات صحفية إن زوج رزان لم يسلم بسبب الزواج من ابنتها بل أسلم قبل ذلك.



