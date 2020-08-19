  • الأربعاء 19 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر07:23 ص
Advertisements
بحث متقدم
صلاح

نجم ليفربول: هذا ما فعله صلاح حين أخبرته أنني تعمدت ضرب راموس من أجله

ضاحي خلفان

خلفان: حزن كبير في الأوساط السياسية القطرية بسبب أردوغان

محمد صلاح

نجم ليفربول: تعمدت ضرب راموس بعد إصابة صلاح

فريق الأهلي

نجم الأهلي يقرر البقاء مع الفريق ويطلب استعادة عقوده من بيراميدز

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

تركي آل الشيخ

تعليق ناري لـ"آل الشيخ" على اتهامات خطف نجوم الأهلي

10 مليارات جنيه لنقل المياه إلى العاصمة الإدارية

مستشار رئيس الوزراء: هذه الفئات لن تنتقل للعاصمة الإدارية

خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة

متحدث الصحة يوجه رسالة تحذير عاجلة بشأن كورونا

10 آلاف رغيف يوميًا فى احتفالات السيدة العذراء بالمنيا

وزارة التموين تكشف سر خفض وزن رغيف الخبز

سد النهضة

متحدث الري يكشف أخر تطورات مفاوضات سد أثيوبيا

نجم ليفربول: هذا ما فعله صلاح حين أخبرته أنني تعمدت ضرب راموس من أجله

الرياضة

صلاح
صلاح

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

نجم ليفربول: تعمدت ضرب راموس بعد إصابة صلاح

#

نجم فرنسا يحذر "صلاح" من هذا الأمر

#

شهادة صادمة من نجم «ليفربول» عن محمد صلاح

#

مفاجأة.. محمد صلاح: تلقيت عرضًا من ريال مدريد

ليفربول

صلاح

كشف ديان لوفرين - نجم ليفربول السابق - عن رد فعل النجم المصري محمد صلاح حين أخبره أنه قام بضرب راموس من أجله .

وقال لوفرين: أخبرت صلاح بالأمر لكني لن أخبركم كيف رد .. على الأقل أستطيع أن أقول لكم إنه ضحك .

كشف ديان لوفرين - نجم ليفربول السابق - عن موقفه بعد قيام سرجيو راموس لاعب ريال مدريد بإصابة النجم المصري محمد صلاح.

وقال لوفرين في تصريحات لفناة "صدى البلد" : لا أريد صنع قصة كبيرة لكني تعمدت ضرب راموس .. لقد أصاب صديقي صلاح وكان لابد أن يدفع الثمن.

وأضاف: ضربت راموس بالكوع وقلت له (نحن متعادلان الآن ) .. أحترمه كلاعب كبير حقق الكثير لريال مدريد لكنه يفعل الكثير من الأشياء التي لا أحبها ولا تعجبني .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

يا بيروت

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على العمر الحقيقي لـ رزان مغربي .. وديانة زوجها
» "موسى": قرار خفض وزن الرغيف ليس فى مصلحة المواطن
» وزير النقل يكشف تفاصيل "القطار الخفيف" وموعد تشغيله
» «الديهي»: عن ترسيم الحدود: ثقوا أن الدولة تهدف لتحقيق مصالح الموطن
» لماذا ترتدي عصابة «إل تشابو» بالمكسيك صور «بن لادن»؟
» فضائح كورونا.. يمارس العلاقة الحميمية خلال اجتماع حكومي
» بعد البشر.. روسيا تسابق الزمن لتطوير لقاح كورونا للقطط
» زوجتان تطلقان مسابقة «التبرع بالحيوانات المنوية» على إنستجرام
» حبس مدرسة بعد تورطها في فعل فاضح مع طالب
» آخر تطورات صناعة لقاح مصري ضد فيروس كورونا
» ترشيح رئيس الأهلي السابق لرئاسة اتحاد الكرة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة