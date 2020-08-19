خلفان: حزن كبير في الأوساط السياسية القطرية بسبب أردوغان

نجم ليفربول: هذا ما فعله صلاح حين أخبرته أنني تعمدت ضرب راموس من أجله
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نجم ليفربول: تعمدت ضرب راموس بعد إصابة صلاح
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