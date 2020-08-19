تعليق ناري لـ"آل الشيخ" على اتهامات خطف نجوم الأهلي

علق تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية على الاتهامات الموجهة له بخصوص تسببه في انتقال نجوم الأهلي لبيراميدز.



وقال "ال شيخ" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "حبايبي ... مساء الخير ... للتوضيح لم أعرض حاجة ولا عاوز حاجة... ومفيش حد تاخذو منه كلام عني إلا تركي بنفسه... الباقي بيتكلم بلساني لمصالحه... وتعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني... مش حجري اسكت كل واحد ... إذا فيه ناس مبتفهمش دي مشكلتها مش مشكلتي ... أنا كل اللي عاوزه وبقوله ربنا يوفقكم ويوفقني في المستقبل في اللي بعمله في حياته".

