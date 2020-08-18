وزارة التموين تكشف سر خفض وزن رغيف الخبز

18 أغسطس 2020 - 11:00 م

قال الدكتور عبد النعيم حامد، وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة، إن الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع شعبة المخابز وطالب فيها أصحاب المخابز بإعادة النظر في تكلفة الخبز وزيادة المقابل المادي بعد ارتفاع تكلفة التشغيل وتأثيرات أزمة كورونا.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الخبز أنواع منه الطري والملدن والمجري، والوزارة ترى توحيد الأصناف وزيادة إنتاجية جوال الدقيق وأن زيادة الإنتاجية وخفض وزن الرغيف لـ90 جرام يسعى لزيادة التنافسية بين المخابز،مشيرا إلى أن هناك عقوبات مغلظة على التلاعب في الأوزان تصل لإغلاق المخبز.

