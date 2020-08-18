متحدث الري يكشف أخر تطورات مفاوضات سد أثيوبيا

18 أغسطس 2020 - 10:20 م

قال الدكتور محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إن مصر تستكمل الآن مفاوضات سد النهضة طبقًا لمخرجات القمة الإفريقية والتي حضرها الرؤساء.



وأضاف السباعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن مصر وإثيوبيا والسودان تسلموا المقترحات المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة، للوصول إلى صيغة توافقية تجمع الثلاث مقترحات للوصول إلى اتفاقية شاملة ووافية.

