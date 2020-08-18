أديس أبابا قلقة.. و«الديهي»: مستقبل أثيوبيا ينتابه الغموض

18 أغسطس 2020 - 10:04 م



قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه بعد صدور شائعات بخصوص خضوع وزير الدفاع الإثيوبي قيد الإقامة الجبرية، أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قرارًا بإعفائه من منصبه.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن التحالف بين جبهتي التغراي والأورومو لمناوئة آبي أحمد، يزيد من تعقيد الأزمة بالداخل الإثيوبي.



وأوضح أن الأيام القادمة ستجيب عن أسئلة كثير بخصوص سبب إقالة وزير الدفاع الإثيوبي، مؤكدًا أن آبي أحمد يتخذ خطوات صعبة في حين تم تأجيل الانتخابات، وأصبح مستقبل أثيوبيا ينتابه الغموض، معربًا عن تمني مصر الخير لأثيوبيا.





