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لماذا ترتدي عصابة «إل تشابو» بالمكسيك صور «بن لادن»؟

عرب وعالم

لماذا ترتدي عصابة «إل تشابو» بالمكسيك صور «بن لادن»؟
لماذا ترتدي عصابة «إل تشابو» بالمكسيك صور «بن لادن»؟

فتحي مجدي

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ظهرت صور على قمصان وسيارات عصابة الجريمة المنظمة في المكسيك، التابعة لإمبراطور المخدرات إل تشابو، لزعيم تنظيم "القاعدة" الراحل، أسامة بن لادن.

وشوهد أفراد من فصيل (La Gente Nueva) الذين يعملون كجناح مسلح لمنطقة "سينالوا كارتيل"، عند نقطة تفتيش في ضواحي ولاية سونورا ، شمال المكسيك.

وكان عدد من المسلحين وبعض الشاحنات تحمل صورة زعيم "القاعدة" السابق.

وفي إبريل، قام مجموعة من أفراد العصابة المسلحة، بتوزيع معونات للفقراء هناك، واضعين عليها صور بن لادن.

ومن غير الواضح لماذا اختاروا صورة بن لادن. لكن صحيفة "ديلي ستار"، قالت إن بعض الفصائل تحاول من خلال ذلك إرهاب منافسيها.

وأطلقت إحدى المجموعات، وهي مجموعة فرعية من كارتل الخليج المتمركزة في ولاية تاماوليباس الشرقية، على نفسها اسم لوس تيلبانيس نسبة إلى الجهاديين.

ومنذ سجن إل تشابو في الولايات المتحدة العام الماضي، سقطت القيادة في يد أبنائه خيسوس ألفريدو وإيفان أرشيفالدو وأوفيديو جوزمان وشريكه السابق إسماعيل "إل مايو" زامبادا.

في وقت سابق من هذا العام، فرض خلفاؤه إغلاقًا بسبب فيروس كورونا في كولياكان - عاصمة ولاية سينالوا.

وشوهد بعض أفراد العصابة وهم يتجولون في الشوارع، ويقولون للسكان: "بعد الساعة العاشرة مساءً، يجب أن يكون الجميع داخل منازلهم بسبب فيروس كورونا - وإلا سيتم معاقبتهم". وينتهي الفيديو بتحذير: "هذه ليست لعبة ، نحن لا نلعب".

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