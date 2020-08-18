» فضائح كورونا.. يمارس العلاقة الحميمية خلال اجتماع حكومي



لم يكن الرجل، الذي غادر للتو اجتماعًا عبر الفيديو في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية يعلم أن الكاميرا لا زالت قيد التشغيل، عندما انخرط في علاقة حميمة على مرأى من المشاركين.



كان الاجتماع الذي عقد في العاشرة صباحًا عبر تطبيق "زووم" حول كيفية ضمان مجلس مدينة ريو دي جانيرو لإطعام الطلاب أثناء وباء فيروس كورونا مستمرًا بالفعل عندما خرج الرجل، الذي قيل إنه لم يكن عضوًا في المجلس، من المناقشة.



لكنه لم ينتبه إلى أن كاميرته تعمل، وشوهد جالسًا على السرير عاريًا مع امرأة بجانبه قبل أن يبدآ في ممارسة الجنس.



وبحسب صحيفة "متروبولس" المحلية، فقد رأس الاجتماع ليونيل بريزولا، عضو حزب الاشتراكية والحرية، الذي غض الطرف عن المشاهد البشعة، واستمر الاجتماع لمدة أربع ساعات.



كما تجاهل أعضاء المجلس الآخرون، أداء الرجل واستمروا في مناقشة الأمر المطروح.



وفي بيان، وصف بريزولا، الحادث بأنه "طائش لا إرادي"، مضيفًا أنه طغى على القضايا الهامة التي يجري مناقشتها في الاجتماع.



قال: "بمجرد أن لاحظنا ما يحدث، طلبنا على الفور من الأشخاص المتحكمين في الصوت والفيديو للمشاركين إزالته من البث.



وأضاف: "لا يمتلك أعضاء المجلس الأمريكي والمشاركين الآخرين أي مدخلات في التحكم في مقاطع الفيديو أو تحريرها على زووم".



وأشار إلى أن الاجتماع "أظهر عدم كفاءة مدينة لديها موارد، لكنها فشلت في ضمان احترام حقوق الأطفال".

