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زوجتان تطلقان مسابقة «التبرع بالحيوانات المنوية» على إنستجرام

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زوجتان تطلقان مسابقة «التبرع بالحيوانات المنوية» على إنستجرام
زوجتان تطلقان مسابقة «التبرع بالحيوانات المنوية» على إنستجرام

فتحي مجدي

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أطلقت اثنتان من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، حملة على تطبيق "إنستجرام" هي عبارة عن مسابقة يمنح فيها الفائزون زجاجة من الحيوانات المنوية الصالحة للتخصيب.

ونشرت الزوجتان نوفا سكوشا، (ألي كونواي وسام كوياتكوفسكي)، صورة للإعلان عن شراكتهما مع بنك الحيوانات المنوية (Fairfax Cryobank) قبل ثلاثة أيام، مما يمنح متابعيهما البالغ عددهم 201 ألف فرصة للفوز بـ "قنينة واحدة من الحيوانات المنوية المانحة (من اختيارك)". وتشمل الجائزة أيضًا الشحن المجاني.

للاشتراك، يجب على المعجبين متابعة كل من بنك الحيوانات المنوية وسكوشا وكوياتكوفسكي، من خلال "ألي وسام" على "إنستجرام"، عبر المنشورات، ووضع علامة على "أي عدد تريده من الأصدقاء" في التعليقات.

وسيتم اختيار فائز في 20 أغسطس. حتى الآن. وحاز المنشور على أكثر من 14 ألف إعجاب وما يقرب من 9 آلاف تعليق.

وعلقت المدونتان، اللتا تزوجتا في العام الماضي: "نحن متحمستان جدًا للمشاركة معfairfaxcryobank (نأمل!) لمساعدة أحدكم على تنمية عائلته!"، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست". 

وفي التعليقات، كان العديد من المعلقين متحمسين لفرصة الفوز. كتب أحد المعجبين: "لقد بدأنا للتو عملية التلقيح الاصطناعي. سيكون هذا بمثابة حلم/ توفير وقت كبير في الفاتورة الضخمة بالفعل، ????شكرًا لك على الفرصة سيداتي!". وعلق آخر: "قد يكون هذا حلمنا يتحقق!!!!". 

لكن عندما تم نشر لقطات من المنشور على "تويتر"، اتخذ مستخدموه نبرة مختلفة.

وكتب أحد المستخدمين: "تخيل أنك تخبر طفلًا أنه أتى من هدايا إنستجرام"، على الرغم من أنهما أوضحتا في منشور منفصل أنهما كانتا "تعلقان على الطبيعة البرية تمامًا لعمل (محتوى برعاية) لبنك الحيوانات المنوية"، وليس إرسال الكراهية للزوجين.

لكن أحد المستخدمين دافعًعن الذين أرادوا المشاركة في المسابقة، قائلاً: ”الحيوانات المنوية غالية الثمن. ولا يمكنك الحكم على كيفية تكوين الناس لعائلة".

وتبلغ تكلفة قنينة الحيوانات المنوية الواحدة من (Fairfax) ما يتراوح ما بين 650 دولارًا و 1050 دولارًا، وفقًا لموقعه على الإنترنت. يمكن أن يؤدي تلقي معلومات عن المتبرع أيضًا إلى الحصول على ما في جيبك. 

هناك أيضًا رسوم معملية، مثل تكاليف النقل و "غسل" العينة والتحليل. على الرغم من أن الكثيرين سخروا من جزء "الشحن المجاني" من الجائزة، إلا أن الأمر ليس بالمضحك: يمكن أن تصل تكلفة الشحن إلى 305 دولارات لكل حاوية، ويمكن أن تتضاعف إذا تم إرسال الحيوانات المنوية إلى قارة أخرى.

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