انقلاب عسكري.. اعتقال رئيس مالي وحكومته

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رئيس مالي

أفادت وكالة «رويترز» نقلا عن مصادر مساء يوم الثلاثاء، بأن جنودا متمردين اعتقلوا رئيس مالي أبو بكر إبراهيم كيتا، ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء.

وأعلن زعيم التمرد فى مالى، أن قوات الجيش اعتقلت الرئيس المالى ورئيس الوزراء، وشهدت قاعدة كاتى أكبر قاعدة عسكرية فى جمهورية مالى، تمردا نظمته وحدات من الجيش مما أدى إلى فوضى عارمة.

وذكرت وكالة الأنباء المالية الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن إطلاق نار كثيف يجرى حاليا فى القاعدة القريبة من العاصمة باماكو، مضيفة أن الأوضاع أدت إلى إغلاق الإدارات والخدمات العامة فى العاصمة المالية.

وأوضحت مصادر أخرى لم تتأكد بعد، أن رئيس البرلمان موسى تمبينى تم اختطافه من منزله الرسمى على أيدى مسلحين فى وقت سابق من صباح اليوم.

وقالت المصادر إن مجموعة من الجنود الغاضبين اقتحموا مخازن السلاح فى «كاتى» بالقرب من العاصمة باماكو، فيما سُمع دوى مدفعية ثقيلة وإطلاق رصاص، وأوضحت صحف محلية أن الجنود غاضبون من تأخر الرواتب والعلاوات منذ عدة أشهر.


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