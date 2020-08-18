» آخر تطورات صناعة لقاح مصري ضد فيروس كورونا

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قال  حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن مركز الابحاث الطبية في برج العرب تمكن من خلال النانو تكنولوجي من الجمع بين نوعين من الأدوية مستخدمين في علاج أمراض أخرى وأثبتا فعالية في تقليل تكاثر فيروس كورونا وعدم قدرته على دخول خلايا الجسم.

وأضاف حسام عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، "سعر هذه الأدوية غير المستخدمة في علاج كورونا قليل وتلك التجارب أجريت على حيوانات".

وتابع حسام عبد الغفار "لم أعلن وصول مصر إلى علاج لفيروس كورونا كما لم أصرح بتجربته على البشر".


وفي سياق آخر قال حسام عبد الغفار "الجامعات الاهلية بديلا قويا للجامعات المتواجدة في مختلف أنحاء العالم". 

وتابع حسام عبد الغفار "في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بالأمس أكد وزير التعليم العالي على حتمية مراجعة  مصاريف الجامعات الخاصة في ظل أزمة كورونا".

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