حرس الحدود يتغلب على طنطا بهدف عكسي في مباراة مثيرة

حقق فريق حرس الحدود فوزا صعبا، على طنطا، بهدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 20 من مباريات الدوري الممتاز .





تقدم حرس الحدود في المباراة في الدقيقة 6 بعد خطأ قاتل من محمد أشرف حارس طنطا بعدما مرت الكرة من تحت قدماه بعد

تمريرة من مدافع الفريق.







واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح حرس الحدود في الدقيقة 54، إلا أنه عاد إلى تقنية الفيديو "الفار" وقرر إلغاء قراره بعدما وجد عدم وجود خطأ من مدافع طنطا على مهاجم الحرس.





وتعد هذه المباراة الاولى لفريق طنطا تحت قيادة مدربه الجديد محمد صلاح، الذي جاء ليخلف أيمن المزين في منصبه.





وبتلك النتيجة، رفع حرس الحدود رصيده إلى 22 ليتساوى مع الإسماعيلي صاحب المركز التاسع، بينما تجمد رصيد مصر طنطا

عند 16 نقطة بالمركز السابع عشر.