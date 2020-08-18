بالأسماء.. قرار جمهوري بإنشاء 8 جامعات خاصة وأهلية

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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، 8 قرارات جمهورية بإنشاء جامعات أهلية وخاصة.

وأصدر الرئيس القرار رقم 434 بإنشاء جامعة أهلية باسم جامعة الملك سلمان الدولية.

وقرار رقم 435 لسنة 2020 بإنشاء جامعة باسم جامعة العلمين الدولية.

وقرار رقم 436 لسنة 2020 بإنشاء جلمعة أهلية باسم جامعة الجلالة.

وقرار رقم 437 لسنة 2020 بإنشاء جامعة أهلية باسم جامعة المنصورة الجديدة.

وقرار رقم 440 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 243 لسنة 1996 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة 6 أكتوبر.

وقرار رقم 441 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وقرار رقم 442 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة باسم فاروس.

قرار رقم 443 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.


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