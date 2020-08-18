عاجل.. مجلس الوزراء يصدر بيانًا حول سد النهضة

18 أغسطس 2020 - 06:05 م

أصدر مجلس الوزراء بيانًا قبل قليل، حول مفاوضات سد النهضة التي جرت اليوم الثلاثاء بين الدول الثلاث.



وقال المجلس عبر صفحته على "فيس بوك": "بناءاً على مُخرجات القمة الإفريقية المصغرة والتي عُقدت يوم 21 يوليو 2020، وتوصيات الإجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا) الذى عُقد يوم 16 اغسطس 2020".



وتابع: "عُقد اليوم الثلاثاء 18/8/2020 إجتماع لمفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث برعاية الإتحاد الإفريقى وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الإتحاد الإفريقى وذلك إستكمالاً لأعمال المفاوضات بهدف الوصول إلى إتفاق مُلزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى".



وذكر: "حيث تباحث السادة الوزراء حول النواحى الإجرائية لمسار المفاوضات الحالى حتى 28 اغسطس 2020، وقامت الدول الثلاث بتبادل مقترحاتها بخصوص إتفاقية ملء وتشغيل سد النهضة".

