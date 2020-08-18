ممثلة شهيرة تتهم مخرجًا حائزًا على الأوسكار باغتصابها

18 أغسطس 2020 - 05:54 م



اتهمت الممثلة الأمريكية، روز مكجوان، المخرج الحائز على جائزة الأوسكار، ألكسندر باين بممارسة الجنس معها عندما كان عمرها 15 عامًا.



وقالت الممثلة، البالغة من العمر 46 عامًا: "لسنوات كنت أعتقد أن الرجل الذي أقمت معه علاقات جنسية كان تجربة جنسية... أعرف الآن أنني قد تم إعدادها"



ولم يعلق باين بعد على الادعاءات.



قالت ماكجوان – والتي كانت واحدة من أوائل النساء اللواتي تقدمن ضد هارفي وينشتاين منتج هوليود - إن المحنة المزعومة دفعتها إلى ترك التمثيل قبل أن تعود إلى هوليوود بعد أن "تم اكتشافها" في سن 21.



والإثنين، أطلقت على باين لقب الرجل "المرموق"' الذي قالت إنه "أجلسني ولعب فيلمًا إباحيًا رقيقًا"، عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها - وهي حادثة وصفتها لأول مرة في عام 2018 دون تحديده بالاسم.



قالت الليلة الماضية في منشور آخر بعنوان "قنبلة الحقيقة" على إنستجرام: "إذا كنت تحاول ممارسة الجنس مع قاصر قاصر، فأنت ترتكب جريمة، حتى لو لم يكن القاصر يعرف ذلك".



وأضافت: "لقد انجذبت إليه، لذلك اعتقدت أنه كان علي، لكن هذا ليس صحيحًا. لم أكن بالغة".



كانت مكجوان طالبت عبر "تويتر" صباح الإثنين، "إقرارًا واعتذارًا" من المخرج.



وقالت: الكسندر باين. لقد جلستني ولعبت فيلمًا إباحيًا رقيقًا أخرجته لشوتايم تحت اسم مختلف. ما زلت أتذكر شقتك في سيلفرليك. أنت موهوب جدًا. لقد تركتني في زاوية شارع بعد ذلك. كان عمري 15 عامًا".



وغردت أيضًا صورة لها وهي في سن 15 عامًا، قائلة: "أريد فقط إقرارًا واعتذارًا. لا أريد أن أدمر".



وتابعت ماكجوان في منشور أطول على "إنستجرام" وصفت فيه ما حدث معها، قائلة: لسنوات، كنت أعتقد أن الرجل الذي أقمت معه علاقات جنسية كان تجربة جنسية لدي. أنا أعلم الآن أنني كنت مهيأة".



وأضافت: "لقد قمت بتجربة أداء له في سن الخامسة عشر. بعد تجربتي معه، توقفت عن التمثيل تمامًا حتى تم اكتشافي في سن 21".



وتابعت: "عندما حدث ذلك، كنت مثل، دعنا نفعل هذا. حتى أنني غردت تهنئة على فوزه بجائزة الأوسكار في عام 2012، وهذا هو مدى عمق ثقتي في عبادة هوليوود. لم أعد تقييم الوضع إلا بعد ثلاثة أسابيع من اندلاع قصة وينشتاين"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل".



واستدركت: "أشعر بالسوء حيال إلقاء قنبلة على حياة شخص ما ومهنته ، لكن أعتقد أن هذا تكييف اجتماعي. أنا حزين أكثر من غضبي. حزين على عمري 15 سنة. حزين على البالغ الذي ما زال يعتقد أنه كان خيارًا اتخذته".



كان باين، البالغ من العمر الآن 59 عامًا، في الثامنة والعشرين من عمره في ذلك الوقت الذي اتهمته فيه بمعاشرتها.

