  • الأربعاء 19 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر12:04 ص
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

«الري»: مفاوضات سد النهضة «مصيرية» وتحتاج لنفس طويل

تركي الحمد: كفرونا وزندقونا

تركي الحمد: نقاتل بعضنا بالسلاح وإسرائيل بالدعاء

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

دولة عربية جديدة تتخذ قرار التطبيع مع إسرائيل

رئيس مالي

انقلاب عسكري.. اعتقال رئيس مالي وحكومته

عادل الكلباني

غناء ونكاح في الجنة.. "الكلباني" يرد على مغرد حاول إحراجه

السيسي

الرئيس يوجه بإرسال مساعدات عاجلة للسودان

السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بإنشاء 8 جامعات خاصة وأهلية

استعدادات ليفربول "صلاح" للقاء الريال

فيروس كورونا يتسلل إلى معسكر ليفربول ويسجل إصابة

آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا

رئيس وزراء إثيوبيا يطيح بوزير الدفاع

سد النهضة

عاجل.. مجلس الوزراء يصدر بيانًا حول سد النهضة

بعد الحكم في اغتيال "الحريري".. "عون" يطالب اللبنانيين بهذا الأمر

عرب وعالم

عون
عون

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

موقف مفاجئ من سعد الحريري بشأن الحكم في اغتيال والده

#

مشاري راشد: الشيطان سيفوز بهذا الأمر في جزيرة العرب

#

ظهرت مع محمد صلاح .. فنانة تعود من الاختفاء: أبي مات ومنزلنا احترق

#

صورة نادرة للملك عبد العزيز بعد محاولة اغتيال في الحرم المكي

اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، أن تحقيق العدالة في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ورفاقه، يتجاوب مع رغبة الجميع في كشف ملابسات الجريمة البشعة والتي هددت الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، وطاولت شخصية وطنية لها محبوها وجمهورها ومشروعها الوطني.


ودعا الرئيس اللبناني – في بيان له – جموع اللبنانيين إلى أن يكون الحكم الذي صدر اليوم عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مناسبة لاستذكار مواقف رفيق الحريري ودعواته الدائمة إلى الوحدة والتضامن وتضافر الجهود من أجل حماية البلاد من أي محاولة تستهدف إثارة الفتنة. مضيفا: ".. لاسيما وأن من أبرز أقوال الشهيد أن ما من أحد أكبر من بلده".


وأعرب عون عن أمله في أن تتحقق العدالة في كثير من الجرائم المماثلة التي استهدفت قيادات لبنانية لها في قلوب اللبنانيين مكانة كبيرة وترك غيابها عن الساحة السياسية اللبنانية فراغا.


وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد أدانت أحد المسئولين العسكريين بحزب الله، ويدعى سليم جميل عياش، بارتكاب جريمة اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري و 21 شخصا آخرين والتي وقعت في شهر فبراير 2005 ، في حين برأت المحكمة المتهمين الثلاثة الآخرين في القضية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

يا بيروت

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «الديهي»: عن ترسيم الحدود: ثقوا أن الدولة تهدف لتحقيق مصالح الموطن
» لماذا ترتدي عصابة «إل تشابو» بالمكسيك صور «بن لادن»؟
» فضائح كورونا.. يمارس العلاقة الحميمية خلال اجتماع حكومي
» بعد البشر.. روسيا تسابق الزمن لتطوير لقاح كورونا للقطط
» زوجتان تطلقان مسابقة «التبرع بالحيوانات المنوية» على إنستجرام
» حبس مدرسة بعد تورطها في فعل فاضح مع طالب
» آخر تطورات صناعة لقاح مصري ضد فيروس كورونا
» ترشيح رئيس الأهلي السابق لرئاسة اتحاد الكرة
» بسبب «قبلة».. يطلب تعويضًا من فتاة مليونين و700 ألف جنيه
» "السيسي" يصدر قرارات بإنشاء جامعات الملك سلمان والعلمين الدولية
» خبير مائي: أعداء "آبى أحمد" يتكاثرون

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:59 ص

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة