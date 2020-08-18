فيروس كورونا يتسلل إلى معسكر ليفربول ويسجل إصابة

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جاءت نتيجة فحوص أحد أعضاء بعثة ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز إيجابية لفيروس كورونا في معسكر الإعداد الصيفي في جبال الألب في النمسا.

وقالت صحيفة "كرونن تسايتونج" النمساوية، إن الفيروس أصاب أحد أعضاء الفريق، لكن لم توضح الصحيفة إذا ما كان العضو من اللاعبين أم الجهاز التدريبي أم العاملين، ورفض ليفربول التعليق على هذا التقرير.

وقالت شركة "إس إلى إف سي سوكر" المسؤولة عن تنظيم المعسكر الذي يقام خلف أبواب مغلقة، إن معسكر ليفربول التدريبي انتقل إلى مدينة سالفلدن النمساوية بعد إلغاء الذهاب إلى إيفيان في فرنسا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتوج فريق المدرب يورجن كلوب بلقب الدوري الإنجليزي لأول مرة في 30 عاما، وأنهى المسابقة بفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه.


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