«ترامب» يعفو عن ناشطة بارزة اعتقلت قبل 145عامًا

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه سيعفو عن سوزان ب. أنتوني، زعيمة حركة حق المرأة في التصويت التي ألقي القبض عليها لانتهاكها قوانين التصويت المخصصة للذكور فقط في عام 1872.

وأضاف للصحفيين في البيت الأبيض: "سأوقع عفوًا كاملاً وكاملاً عن سوزان بي أنتوني. لم يتم العفو عنها قط".

يأتي العفو بعد 100 عام من اليوم التالي للتصديق على التعديل التاسع عشر، الذي كفل حق المرأة في التصويت.

وألقي القبض على أنتوني في منزلها بمدينة روتشستر بنيويورك، ثم حُكم عليها لاحقًا بتهمة التصويت "دون حق قانوني في التصويت" وغرامة قدرها 100 دولار. لكنها لم تدفع الغرامة قط ولم تستمر القضية.

وأقر الكونجرس التعديل التاسع عشر، المعروف أيضًا باسم تعديل "سوزان بي أنتوني"، وتم التصديق عليه في 18 أغسطس 1920. 

وينص على أن "حق مواطني الولايات المتحدة في التصويت لا يجوز رفضه أو تقليصه من قبل الولايات المتحدة الدول أو أي دولة على أساس الجنس".

وكان ترامب صرح في وقت سابق بأنه سيعفو عن شخص "مهم جدًا جدًا" الثلاثاء.

ولم يحدد ترامب الذي كان يصرح للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، هوية الشخص الذي يعتزم العفو عنه، لكنه استبعد مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، والمتعاقد السابق مع وكالة المخابرات الأمريكية إدوارد سنودن، المتهم بالتجسس وسرقة وثائق حكومية.

ومارس الرئيس في السابق سلطة العفو الخاصة به. وأصدر عفوًا عن مفوض شرطة نيويورك السابق بيرني كيريك، وخفف عقوبة السجن بحق حاكم إلينوي السابق رود بلاجوفيتش في أبريل الماضي.

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