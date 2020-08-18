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مانشيستر سيتي يعلن رحيل حارس مرماه

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برافو: أتمنى التغلب على ثلاثي برشلونة
برافو: أتمنى التغلب على ثلاثي برشلونة

أحمد سالم

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مانشيستر سيتي يعلن انتقال سيرجيو أجويرو إلى برشلونة

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رحيل حارس المرمى التشيلي المخضرم كلاوديو برافو، بعد 4 سنوات من التواجد مع السيتيزن.

وخاض اللاعب البالغ من العمر الآن 37 عامًا، 61 مباراة مع السيتي بعد انضمامه من برشلونة في 2016 وحافظ على نظافة شباكه في 20 مباراة.


وخاض برافو مباريات كثيرة مع السيتي في موسمه الأول، ولكن مع وصول البرازيلي إديرسون، قلت مشاركاته بشكل كبير، حيث أصبح يشارك غالبًا في مباريات الكؤوس.

وتأثر كلاوديو برافو كذلك بإصابة قوية أبعدته عن الملاعب لمدة 10 أشهر في الموسم الماضي.

من الجدير بالذكر أن بعض التقارير تتحدث عن إمكانية إنتقال برافو لريال بيتيس الإسباني، بطلب من مواطنه مانويل بيليجريني المدير الفني الجديد لبيتيس.

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