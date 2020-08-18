  • الأربعاء 19 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر12:03 ص
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

«الري»: مفاوضات سد النهضة «مصيرية» وتحتاج لنفس طويل

تركي الحمد: كفرونا وزندقونا

تركي الحمد: نقاتل بعضنا بالسلاح وإسرائيل بالدعاء

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

دولة عربية جديدة تتخذ قرار التطبيع مع إسرائيل

رئيس مالي

انقلاب عسكري.. اعتقال رئيس مالي وحكومته

عادل الكلباني

غناء ونكاح في الجنة.. "الكلباني" يرد على مغرد حاول إحراجه

السيسي

الرئيس يوجه بإرسال مساعدات عاجلة للسودان

السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بإنشاء 8 جامعات خاصة وأهلية

استعدادات ليفربول "صلاح" للقاء الريال

فيروس كورونا يتسلل إلى معسكر ليفربول ويسجل إصابة

آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا

رئيس وزراء إثيوبيا يطيح بوزير الدفاع

سد النهضة

عاجل.. مجلس الوزراء يصدر بيانًا حول سد النهضة

البرلمان يوافق على اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان

الحياة السياسية

البرلمان
البرلمان

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

البرلمان العربي يجدد تضامنه مع الصومال في حربها على الإرهاب

#

قرقاش : ترسيم الحدود البحرية بين مصر و اليونان انتصار علي قانون الغاب

#

مصر لم توقع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل لهذا السبب

#

رسميا.. البرلمان يوافق على قانون مجلس الشيوخ

البرلمان

اليونان

ترسيم الحدود

اتفاقية

وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية، حول تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين .

ووفق المذكرة الإيضاحية "ينشئ الاتفاق تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين الطرفين، وسيتم استكمال تعيين هذه الحدود حينما كان ذلك مناسبا من خلال المشاورات بين الطرفين في ما بعد النقطة "A" والنقطة "E" ، وفقا للقانون الدولي ".

ويحدد خط التعيين الجزئي، وفقا للاتفاقية، "بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط "A شرق" إلى "E غرب"، وفقا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة بهذا الاتفاق ملحق 1، والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق، ويعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بيت النقطة "A شرق" والنقطة "E غرب" ملزما ونهائيا ".

ويظهر خط تعيين الحدود على نحو ما ورد تحديده بالبند 3 بعاليه على الخريطة البحرية المرفقة بالاتفاق ملحق 2، والذي يعد جزءا لا يتجزأ منه .

ويكون تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطة "A" في اتجاه الشرق والنقطة "E" في اتجاه الغرب، بموجب اتفاق بين الطرفين، وذلك في حالة التعيين المستقبلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة المعنية الأخرى، على أن يقتصر التعديل على امتداد النقطة "A" في اتجاه الشرق، وامتداد النقطة "E" في اتجاه الغرب .

ونصت المذكرة الإيضاحية على " عدم الإخلال بما ورد بالبند 5 بعاليه إذا انخرط أي من الطرفين في مفاوضات تهدف إلى تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى تشترك مع الطرفين في مناطق بحرية، فإن ذلك الطرف يجب أن يخطر الطرف الآخر ويتشاور معه قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الدولة الثالثة ".

ويقضي الاتفاق أنه في حالة وجود موارد طبيعية، بما في ذلك مخزون الهيدروكربون، ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، يتعين على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد .

وطبقا للاتفاق، تتم تسوية أي نزاع ينشأ حول تفسيره أو تنفيذه من خلال القنوات الدبلوماسية .

وتنص أحكام الاتفاق على أنه لن يكون محلا للنقد أو الانسحاب أو إيقاف العمل لأي سبب من الأسباب، كما أنه يمكن تعديله بالاتفاق بين الطرفين، ويدخل الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين .?


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

يا بيروت

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «الديهي»: عن ترسيم الحدود: ثقوا أن الدولة تهدف لتحقيق مصالح الموطن
» لماذا ترتدي عصابة «إل تشابو» بالمكسيك صور «بن لادن»؟
» فضائح كورونا.. يمارس العلاقة الحميمية خلال اجتماع حكومي
» بعد البشر.. روسيا تسابق الزمن لتطوير لقاح كورونا للقطط
» زوجتان تطلقان مسابقة «التبرع بالحيوانات المنوية» على إنستجرام
» حبس مدرسة بعد تورطها في فعل فاضح مع طالب
» آخر تطورات صناعة لقاح مصري ضد فيروس كورونا
» ترشيح رئيس الأهلي السابق لرئاسة اتحاد الكرة
» بسبب «قبلة».. يطلب تعويضًا من فتاة مليونين و700 ألف جنيه
» "السيسي" يصدر قرارات بإنشاء جامعات الملك سلمان والعلمين الدولية
» خبير مائي: أعداء "آبى أحمد" يتكاثرون

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:59 ص

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة