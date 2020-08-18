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بعد تسريب فاضح.. فنانة كويتية شهيرة:« لابوكم لابو من رباكم»

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ملاك الكويتية
ملاك الكويتية

محمد فضل

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تسريب

فنانة

فاضح

ملاك الكويتية

أحدث فيديو مسرب لفنانة شابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حالة ضجة وخاصة في الكويت، بعد الزعم بأن من تظهر فيه فنانة كويتية، فيما قال البعض انها الفنانة ملاك الكويتية، بينما ذهب آخرون أنها الفنانة شمس.

وظهرت الفنانة المزعومة، وهي بملابس مثيرة وقصيرة ترقص في حفلة خاصة وهي في حالة غير طبيعية.

من جانبها خرجت الفنانة ملاك الكويتية عن صمتها ورد على الشائعات التي ربطتها بظهورها في مقطع فيديو وهي ترقص بطريقة هستيرية، وبدت كأنها في حالة غير طبيعية، في أحد الأماكن الخاصة .

ورغم أن الجمهور ربط الفنانة في الفيديو الذي نشره شهاب “ملح إنستغرام” بشمس الكويتية أولاً، وقال البعض إنها ملاك، إلا أن الأولى لم تكترث ولم ترد على تعليقات الجمهور .

في المقابل تواصلت ملاك مع شهاب عبر مكالمة تم تداولها بشكل كبير أكد فيها الأخير أنها ليست من ظهرت بالفيديو .

وزادت التعليقات من غضب ملاك الكويتية الأمر الذي دفعها للتعليق قائلة : “اللي بالفيديو مو كويتية يا سلق.. اللي بالفيديو كانت متحجبة وقطت الحجاب ومو كويتية وأول أحرف من اسمها (ب.أ).. شقيتونا برا كل أكاونت ملاك ملاك وشوفوها خايفة وشوفوها تبرر أنا ما أخاف من أحد اللي حط الروح اهو الي يشيلها يا حمير يا بقر يا حوش يلي عايشين على فضايح الناس يا مرتزقة لابوكم لابو من رباكم ”.



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